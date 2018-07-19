Дзола – о возвращении в «Челси»: «Это потрясающе!»

Тренер Джанфранко Дзола поделился эмоциями после возвращения в «Челси». Итальянец выступал за лондонцев как игрок, а вчера он был включен в тренерский штаб Маурицио Сарри.

«Это потрясающе! Я хочу много и упорно работать, потому что для меня это будет сложной задачей. Но я рад вернуться, рад работать с Маурицио и очень хочу добиться успеха.

Будет очень здорово добиться успеха под руководством Маурицио, и я буду делать все, что смогу, ради клуба, как это было всегда. Я буду выкладываться на 100 процентов на своей новой должности», – сказал Дзола.

Последним клубом 52-летнего итальянца был «Бирмингем». Дзола выступал за «Челси» с 1996 по 2003 год и дважды выиграл Кубок Англии.