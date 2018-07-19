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    Дзола – о возвращении в «Челси»: «Это потрясающе!»

    Тренер Джанфранко Дзола поделился эмоциями после возвращения в «Челси». Итальянец выступал за лондонцев как игрок, а вчера он был включен в тренерский штаб Маурицио Сарри.

    «Это потрясающе! Я хочу много и упорно работать, потому что для меня это будет сложной задачей. Но я рад вернуться, рад работать с Маурицио и очень хочу добиться успеха.

    Будет очень здорово добиться успеха под руководством Маурицио, и я буду делать все, что смогу, ради клуба, как это было всегда. Я буду выкладываться на 100 процентов на своей новой должности», – сказал Дзола.

    Последним клубом 52-летнего итальянца был «Бирмингем». Дзола выступал за «Челси» с 1996 по 2003 год и дважды выиграл Кубок Англии.

    Источник: ФК «Челси»

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    19.07.2018 06:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 19 июля 2018, 10:36

      удачи и успехов великому Дзоле!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 10:18

      Итальянский десант.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 19 июля 2018, 09:18

      Нормально !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 июля 2018, 07:07

      Иногда они возвращаются... В этом году заруба в АПЛ будет более захватывающей, чем в прошлом сезоне.

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