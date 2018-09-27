Дзола: «Азар один из лучших игроков не только Европы, но и всего мира»

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола доволен прогрессом полузащитника команды Эдена Азара, который отметился голом в ворота «Ливерпуля» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Эден, безусловно, один из лучших игроков не только Европы, но и всего мира. Забитый им сегодня гол стал ярчайшим подтверждением этого.

Он становится все лучше и лучше. Он не просто делает нужные вещи в нужный момент, но делает это в красивейшем стиле», – сказал Дзола.

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» – «Челси» завершился со счетом 1:2.