Дзола назвал идеального форварда для «Реала»: это не Мбаппе и не Холанд

Экс-футболист сборной Италии Джанфранко Дзола ответил, какого нападающего он посоветовал бы купить «Реалу».

«Это очень сложный вопрос. Называют много громких имен – Мбаппе, Холанд... Но, на мой взгляд, Осимхен идеально подходит для мадридского «Реала», – сказал Дзола.