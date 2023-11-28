Дзола назвал идеального форварда для «Реала»: это не Мбаппе и не Холанд

ну осимхен действительно хорош, да и по стилю (ИМХО) реалу больше того же холанда подходит. Но это не значит что холанд бы не заиграл, он любит чтобы ему прямо подносили мячи, чтобы он замыкал прострелы, навесы - вини и условный родриго как раз такую работу делают отлично.
Да и мбаппе вингер, он бы подошел любому клубу
Экс-футболист сборной Италии Джанфранко Дзола ответил, какого нападающего он посоветовал бы купить «Реалу».
«Это очень сложный вопрос. Называют много громких имен – Мбаппе, Холанд... Но, на мой взгляд, Осимхен идеально подходит для мадридского «Реала», – сказал Дзола.
- В этом сезоне 24-летний Осимхен забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
- Его рыночная стоимость – 120 миллионов евро.