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    • Дзола назвал идеального форварда для «Реала»: это не Мбаппе и не Холанд

    Дзола назвал идеального форварда для «Реала»: это не Мбаппе и не Холанд

    Экс-футболист сборной Италии Джанфранко Дзола ответил, какого нападающего он посоветовал бы купить «Реалу».

    «Это очень сложный вопрос. Называют много громких имен – Мбаппе, Холанд... Но, на мой взгляд, Осимхен идеально подходит для мадридского «Реала», – сказал Дзола.

    • В этом сезоне 24-летний Осимхен забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 120 миллионов евро.

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    Источник: Kooora

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    Сегодня, 15:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12720

      DeStar 1 час назад

      ну осимхен действительно хорош, да и по стилю (ИМХО) реалу больше того же холанда подходит. Но это не значит что холанд бы не заиграл, он любит чтобы ему прямо подносили мячи, чтобы он замыкал прострелы, навесы - вини и условный родриго как раз такую работу делают отлично.
      Да и мбаппе вингер, он бы подошел любому клубу

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