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    Дзола: «Сарри – это именно то, что нужно сейчас «Челси»

    Тренер «Челси» Джанфранко Дзола поговорил о фигуре главного тренера команды Маурицио Сарри. Оба специалиста пришли в лондонский коллектив этим летом.

    «Мне импонирует футбол, который ставит Сарри. Его команды одинаково хороши впереди и сзади. Именно такой баланс сейчас нужен «Челси». Маурицио даст клубу то, чего ему не хватает», – считает Дзола.

    «Челси» не будет участвовать в Лиге чемпионов в будущем сезоне.

    Источник: Skysports

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    22.07.2018 16:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 июля 2018, 12:08

      Сарри - хороший тренер, но его Наполи всегда что-то мешало в завершающей стадии, чтобы взять трофеи. Всегда чуть-чуть не дотягивали. Мне кажется, что Конте более заточен именно на результат. Не думаю, что с Сарри получится вот так просто взять АПЛ при нынешних Сити и Ливерпуле. Зато болельщики могут быть довольны тем, что команда будет играть явно в более атакующей манере.

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