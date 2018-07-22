Дзола: «Сарри – это именно то, что нужно сейчас «Челси»

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола поговорил о фигуре главного тренера команды Маурицио Сарри. Оба специалиста пришли в лондонский коллектив этим летом.

«Мне импонирует футбол, который ставит Сарри. Его команды одинаково хороши впереди и сзади. Именно такой баланс сейчас нужен «Челси». Маурицио даст клубу то, чего ему не хватает», – считает Дзола.

«Челси» не будет участвовать в Лиге чемпионов в будущем сезоне.