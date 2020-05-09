Бобби Мур – лучший футболист, не выигрывавший чемпионат Англии, по версии Sky Sports. Джеррард и Гаскойн – в тройке

Sky Sports опубликовал собственный рейтинг лучших футболистов, которым не удалось ни разу выиграть чемпионат Англии.
Первое место занял победитель ЧМ-1966 Бобби Мур. В топ-3 также вошли экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард и бывший форвард «Тоттенхэма» Пол Гаскойн.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Бобби Мур («Вест Хэм», «Фулхэм»);
2. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);
3. Пол Гаскойн («Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Мидлсбро», «Эвертон»);
4. Джефф Херст («Вест Хэм», «Сток Сити»);
5. Гари Линекер («Лестер», «Эвертон», «Тоттенхэм»);
6. Джимми Гривз («Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм»);
7. Гленн Ходдл («Тоттенхэм», «Суиндон», «Челси»);
8. Джейми Каррагер («Ливерпуль»);
9. Джанфранко Дзола («Челси»);
10. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»).
Полностью список доступен по ссылке.