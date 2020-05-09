Бобби Мур – лучший футболист, не выигрывавший чемпионат Англии, по версии Sky Sports. Джеррард и Гаскойн – в тройке

Sky Sports опубликовал собственный рейтинг лучших футболистов, которым не удалось ни разу выиграть чемпионат Англии.

Первое место занял победитель ЧМ-1966 Бобби Мур. В топ-3 также вошли экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард и бывший форвард «Тоттенхэма» Пол Гаскойн.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Бобби Мур («Вест Хэм», «Фулхэм»);

2. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);

3. Пол Гаскойн («Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Мидлсбро», «Эвертон»);

4. Джефф Херст («Вест Хэм», «Сток Сити»);

5. Гари Линекер («Лестер», «Эвертон», «Тоттенхэм»);

6. Джимми Гривз («Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм»);

7. Гленн Ходдл («Тоттенхэм», «Суиндон», «Челси»);

8. Джейми Каррагер («Ливерпуль»);

9. Джанфранко Дзола («Челси»);

10. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»).

Полностью список доступен по ссылке.