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    Бобби Мур – лучший футболист, не выигрывавший чемпионат Англии, по версии Sky Sports. Джеррард и Гаскойн – в тройке

    Sky Sports опубликовал собственный рейтинг лучших футболистов, которым не удалось ни разу выиграть чемпионат Англии.

    Первое место занял победитель ЧМ-1966 Бобби Мур. В топ-3 также вошли экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард и бывший форвард «Тоттенхэма» Пол Гаскойн.

    Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

    1. Бобби Мур («Вест Хэм», «Фулхэм»);

    2. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);

    3. Пол Гаскойн («Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Мидлсбро», «Эвертон»);

    4. Джефф Херст («Вест Хэм», «Сток Сити»);

    5. Гари Линекер («Лестер», «Эвертон», «Тоттенхэм»);

    6. Джимми Гривз («Челси», «Тоттенхэм», «Вест Хэм»);

    7. Гленн Ходдл («Тоттенхэм», «Суиндон», «Челси»);

    8. Джейми Каррагер («Ливерпуль»);

    9. Джанфранко Дзола («Челси»);

    10. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»).

    Полностью список доступен по ссылке.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +341

      ASG 55 минут назад

      Но у джеррарда самая печальная история(

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