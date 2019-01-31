«Ювентус» может арендовать Кэхилла

Годного Бентатиа за полцены продавайте чаще. Молодцы.
Защитник «Челси» Гари Кэхилл может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Туринцы рассматривают англичанина как замену выбывшему из-за травмы лодыжки Леонардо Бонуччи.
Футболист может уйти в аренду при условии, что его зарплата будет выплачена в полном объеме.
При этом семья Кэхилла не желает покидать Лондон, поэтому вероятность сделки невысока.
- Контракт защитника с «Челси» истекает в конце сезона.
- В текущем кампании англичанин провел за синих семь матчей.