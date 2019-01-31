«Ювентус» может арендовать Кэхилла

Защитник «Челси» Гари Кэхилл может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Туринцы рассматривают англичанина как замену выбывшему из-за травмы лодыжки Леонардо Бонуччи.

Футболист может уйти в аренду при условии, что его зарплата будет выплачена в полном объеме.

При этом семья Кэхилла не желает покидать Лондон, поэтому вероятность сделки невысока.