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    «Ювентус» может арендовать Кэхилла

    Защитник «Челси» Гари Кэхилл может продолжить карьеру в «Ювентусе».

    Туринцы рассматривают англичанина как замену выбывшему из-за травмы лодыжки Леонардо Бонуччи.

    Футболист может уйти в аренду при условии, что его зарплата будет выплачена в полном объеме.

    При этом семья Кэхилла не желает покидать Лондон, поэтому вероятность сделки невысока.

    • Контракт защитника с «Челси» истекает в конце сезона.
    • В текущем кампании англичанин провел за синих семь матчей.

    Источник: Football Italia

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    31.01.2019 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 1 февраля 2019, 10:03

      Годного Бентатиа за полцены продавайте чаще. Молодцы.

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