Кэхилл официально покинул «Челси». У него 8 трофеев за 7 лет

Пресс-служба «Челси» сообщила об уходе капитана Гари Кэхилла.

Ранее 33-летний защитник сказал, что не будет продлевать контракт, намекнув на конфликт с главным тренером Маурицио Сарри. В текущем сезоне англичанин провел восемь матчей во всех турнирах.

«Мюнхен, титулы АПЛ и победы на «Уэмбли». Кэйхилл добился всего за время пребывания на «Бридже».

Отличный игрок, великий капитан и прекрасный человек. Клубу его будет не хватать.

Он пришел в крупный клуб с большими амбициями и мечтами, которые, как он, наверное, признается, не думал реализовать так быстро и в таком объеме. Он покидает клуб в статусе легенды.

Спасибо, Гари, и всего тебе наилучшего», – говорится в обращении клуба.