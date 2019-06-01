Кэхилл официально покинул «Челси». У него 8 трофеев за 7 лет

хороший защитник!!!
Пресс-служба «Челси» сообщила об уходе капитана Гари Кэхилла.
Ранее 33-летний защитник сказал, что не будет продлевать контракт, намекнув на конфликт с главным тренером Маурицио Сарри. В текущем сезоне англичанин провел восемь матчей во всех турнирах.
«Мюнхен, титулы АПЛ и победы на «Уэмбли». Кэйхилл добился всего за время пребывания на «Бридже».
Отличный игрок, великий капитан и прекрасный человек. Клубу его будет не хватать.
Он пришел в крупный клуб с большими амбициями и мечтами, которые, как он, наверное, признается, не думал реализовать так быстро и в таком объеме. Он покидает клуб в статусе легенды.
Спасибо, Гари, и всего тебе наилучшего», – говорится в обращении клуба.
- Кэхилл перешел в «Челси» в январе 2012 года из «Болтона» за 8,4 миллиона евро.
- За 7 сезонов в клубе выиграл 8 трофеев, включая 2 титула чемпиона Англии и Лигу чемпионов.