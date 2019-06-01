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    Кэхилл официально покинул «Челси». У него 8 трофеев за 7 лет

    Пресс-служба «Челси» сообщила об уходе капитана Гари Кэхилла.

    Ранее 33-летний защитник сказал, что не будет продлевать контракт, намекнув на конфликт с главным тренером Маурицио Сарри. В текущем сезоне англичанин провел восемь матчей во всех турнирах.

    «Мюнхен, титулы АПЛ и победы на «Уэмбли». Кэйхилл добился всего за время пребывания на «Бридже».

    Отличный игрок, великий капитан и прекрасный человек. Клубу его будет не хватать.

    Он пришел в крупный клуб с большими амбициями и мечтами, которые, как он, наверное, признается, не думал реализовать так быстро и в таком объеме. Он покидает клуб в статусе легенды.

    Спасибо, Гари, и всего тебе наилучшего», – говорится в обращении клуба.

    • Кэхилл перешел в «Челси» в январе 2012 года из «Болтона» за 8,4 миллиона евро.
    • За 7 сезонов в клубе выиграл 8 трофеев, включая 2 титула чемпиона Англии и Лигу чемпионов.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56

      Artemka444 16 минут назад

      хороший защитник!!!

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