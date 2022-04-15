Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гари Кэхилл - статистика

Завершил карьеру
19 декабря 1985 (40), Шеффилд
#24 | Защитник
188 см | 82 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Борнмут
21
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Борнмут
0 : 0
15.04.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Вест Бромвич
2 : 0
06.04.2022
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Борнмут
3 : 2
02.04.2022
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 3
19.03.2022
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Борнмут
1 : 1
15.03.2022
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Борнмут
2 : 0
12.03.2022
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Борнмут
1 : 1
08.03.2022
Питерборо Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Борнмут
2 : 1
26.02.2022
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Борнмут
3 : 1
09.02.2022
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Барнсли
0 : 1
29.01.2022
Борнмут
1' - 88'
66'
88'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Борнмут
0 : 1
22.01.2022
Халл Сити
39' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Лутон Таун
3 : 2
15.01.2022
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Борнмут
3 : 0
30.12.2021
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
27.12.2021
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Мидлсбро
1 : 0
18.12.2021
Борнмут
1' - 90'
43'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Борнмут
0 : 2
11.12.2021
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Фулхэм
1 : 1
03.12.2021
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Миллуолл
1 : 1
24.11.2021
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
3 : 2
21.11.2021
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Борнмут
4 : 0
06.11.2021
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Борнмут
1 : 2
03.11.2021
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рединг
0 : 2
30.10.2021
Борнмут
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Борнмут
3 : 0
23.10.2021
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бристоль Сити
0 : 2
16.10.2021
Борнмут
1' - 90'
41'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Борнмут
2 : 1
02.10.2021
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 0
29.09.2021
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Борнмут
2 : 1
25.09.2021
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
0 : 1
18.09.2021
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Борнмут
2 : 1
14.09.2021
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Борнмут
3 : 0
11.09.2021
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 0
28.08.2021
Борнмут
Был в запасе
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
46
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+