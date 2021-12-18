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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Борнмут
Мидлсбро - Борнмут: обзор матча 18 декабря 2021
Мидлсбро
18.12.2021, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
53'
А. Шпорар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Борнмут
Замена
У. Икпеазу
️️️️
А. Шпорар
90'
+4
Желтая карточка
О. Эрнандес
86'
78'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Л. Кук
Желтая карточка
Н. Тэйлор
77'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Уотмор
74'
Желтая карточка
П. МакНэйр
66'
61'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Д. Энтони
61'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Р. Кристи
57'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Шпорар
53'
43'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
42
Jospeh Gibson
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
4-2-2-2
1
Ламли
3
Тэйлор
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Дейкстел
25
Крукс
16
Хаусон
16
Тавернье
25
Джонс
20
Уотмор
99
Шпорар
4-3-1-2
12
Траверс
3
Стейси
6
Келли
24
Кэхилл
33
Земура
8
Биллинг
10
Кук
18
Килкенни
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
20
Уотмор
11
Эрнандес
11
Эрнандес
20
Уотмор
99
Шпорар
9
Икпеазу
9
Икпеазу
99
Шпорар
19
Энтони
19
Станислас
19
Станислас
19
Энтони
10
Кук
11
Брэди
11
Брэди
10
Кук
10
Кристи
9
Лоу
9
Лоу
10
Кристи
Остались в запасе
Мидлсбро
Борнмут
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
42
Jospeh Gibson
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
42
Jospeh Gibson
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Мидлсбро - Борнмут
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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