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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Халл Сити
Борнмут - Халл Сити: обзор матча 22 января 2022
Борнмут
22.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 1
Завершен
Халл Сити
77'
Р. Лонгман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Халл Сити
90'
+9
Желтая карточка
Т. Смит
90'
+1
Замена
Б. Флеминг
️️️️
R. Williams
87'
Замена
Т. Смит
️️️️
Р. Лонгман
Замена
М. Роджерс
️️️️
Л. Дэвис
84'
77'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лонгман
Пас отдал
Т. Ивс
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Лоу
67'
Желтая карточка
Ж. Лерма
58'
58'
Желтая карточка
Р. Лонгман
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
К. Мефам
39'
Желтая карточка
Д. Стейси
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
17
Морган Роджерс
ЦФ
5
Джеймс Хилл
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
25
Festus Arthur
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
4-3-2-1
12
Траверс
3
Дэвис
2
Мефам
6
Келли
3
Стейси
10
Маркондес
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
9
Лоу
19
Соланке
2-2-1-5
1
Бакстер
5
Бернард
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
21
Смолвуд
23
Льюис-Поттер
39
Ивс
24
Гривз
14
5
Доэрти
47
Лонгман
2
Мефам
24
Кэхилл
24
Кэхилл
2
Мефам
3
Дэвис
17
Роджерс
17
Роджерс
3
Дэвис
9
Лоу
19
Энтони
19
Энтони
9
Лоу
14
19
Флеминг
19
Флеминг
14
47
Лонгман
29
Смит
29
Смит
47
Лонгман
Остались в запасе
Борнмут
Халл Сити
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Гэвин Килкенни
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
5
Джеймс Хилл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
13
Мэтт Ингрэм
ВР
25
Festus Arthur
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Tom Huddlestone
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
18
Гэвин Килкенни
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
5
Джеймс Хилл
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
25
Festus Arthur
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Tom Huddlestone
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Борнмут - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
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Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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