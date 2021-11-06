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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Суонси
Борнмут - Суонси: обзор матча 06 ноября 2021
Борнмут
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
4 : 0
Завершен
Суонси
26'
Д. Соланке
49'
Д. Соланке
66'
Д. Энтони
90+6'
Д. Энтони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Суонси
ГОЛ! 4:0!
Д. Энтони
90'
+6
Замена
М. Роджерс
️️️️
Д. Соланке
86'
Замена
Л. Кук
️️️️
Ф. Биллинг
83'
76'
Замена
Л. Уолш
️️️️
О. Нтчам
Замена
Д. Лоу
️️️️
Р. Кристи
75'
67'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Д. Бидуэлл
67'
Замена
К. Смит
️️️️
Ф. Даунс
ГОЛ! 3:0!
Д. Энтони
66'
53'
Желтая карточка
О. Нтчам
ГОЛ! 2:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Л. Дэвис
49'
Желтая карточка
Д. Соланке
40'
39'
Желтая карточка
Р. Беннетт
30'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Желтая карточка
Ф. Биллинг
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Ф. Биллинг
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
4
Флинн Даунс
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Борнмут
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
23
Уилл Деннис
ЦФ
17
Морган Роджерс
ЦФ
Суонси
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
3
Дэвис
24
Кэхилл
6
Келли
3
Стейси
18
Килкенни
8
Биллинг
8
Лерма
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
4-3-3
29
Хамер
26
Ноутон
3
Мэннинг
6
Беннетт
21
Бидуэлл
35
Патерсон
10
Нтчам
6
Гримес
4
Даунс
2
Лейрд
9
Пироэ
8
Биллинг
10
Кук
10
Кук
8
Биллинг
10
Кристи
9
Лоу
9
Лоу
10
Кристи
19
Соланке
17
Роджерс
17
Роджерс
19
Соланке
4
Даунс
8
Смит
8
Смит
4
Даунс
21
Бидуэлл
7
Уиттакер
7
Уиттакер
21
Бидуэлл
10
Нтчам
8
Уолш
8
Уолш
10
Нтчам
Остались в запасе
Борнмут
Суонси
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
11
Лайам Каллен
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Уилл Деннис
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
11
Лайам Каллен
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Борнмут - Суонси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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