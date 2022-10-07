Стив Купер
Тренер
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Купер
|Команда
|Ноттингем Форест
|Гражданство
|Уэльс
|Дата рождения
|10 декабря 1979
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Купер
|Команда
|Ноттингем Форест
|Гражданство
|Уэльс
|Дата рождения
|10 декабря 1979
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Ноттингем Форест
|1 : 1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|25.02.2023
|Вест Хэм
|4 : 0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|05.03.2023
|Ноттингем Форест
|2 : 2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|11.03.2023
|Тоттенхэм
|3 : 1
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|07.01.2023
|Блэкпул
|4 : 1
|Ноттингем Форест