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    Стив Купер

    Тренер
    Имя Стив
    Фамилия Купер
    Команда Ноттингем Форест
    Гражданство Уэльс
    Дата рождения 10 декабря 1979
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.02.2023 Ноттингем Форест 1 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 24 тур
    25.02.2023 Вест Хэм 4 : 0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 25 тур
    05.03.2023 Ноттингем Форест 2 : 2 Эвертон Англия. Премьер-лига, 26 тур
    11.03.2023 Тоттенхэм 3 : 1 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ноттингем Форест 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Блэкпул 4 : 1 Ноттингем Форест
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