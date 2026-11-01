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Стив Купер - статистика
Брондбю
Уэльс
10 декабря 1979 (46)
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Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Команда
И
В
П
Н
Брондбю
13
7
5
1
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Брондбю
0 : 1
20.09.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
4 : 2
14.09.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
0 : 3
06.09.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 1
30.08.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Брондбю
3 : 1
24.08.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
3 : 2
17.08.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 3 тур
Хорсенс
0 : 2
09.08.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
1 : 0
02.08.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 1 тур
Орхус
1 : 1
25.07.2026
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