29 октября на стадионе «Либерти Стэдиум» состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Суонси» и «Манчестер Сити». Встреча обещает стать яркой: хозяева стремятся продолжить удачное выступление в кубке, а действующий чемпион Англии нацелен на уверенный проход в следующую стадию.

«Суонси»

Клуб из Чемпионшипа успешно выступает в Кубке лиги: три победы подряд и стабильная результативность – 3 забитых мяча в последней кубковой встрече с «Ноттингем Форест» (3:2). Однако на фоне более сильных соперников команда выглядит уязвимой: в последних пяти матчах во всех турнирах забито 5 голов и пропущено 6. «Суонси» активно использует контратаки и стандарты, но часто допускает ошибки в обороне, особенно против команд, которые доминируют по владению мячом.

«Манчестер Сити»

Команда находится в отличной форме. В последних пяти встречах «Сити» забил 7 голов и пропустил лишь 3. Клуб уверенно прошeл «Хаддерсфилд» (2:0) в предыдущем раунде Кубка, а в Лиге чемпионов и Премьер-лиге продолжает демонстрировать контроль и глубину состава. «Сити» стабильно играет в высоком темпе, создавая большое количество моментов. Против менее опытных соперников команда обычно решает исход матча в первом тайме, что подтверждается 10 забитыми мячами в первых 45 минутах последних 7 матчей.

Факты о командах

«Суонси»

Победы в 3 последних матчах Кубка

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Играет открыто, делает ставку на быстрые атаки

«Манчестер Сити»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 10 из 12 последних матчей

Пропускает в среднем менее гола за игру

Прогноз на матч «Суонси» – «Манчестер Сити»

Разница в классе и уровне игроков очевидна. «Манчестер Сити» владеет мячом более 65% времени и стабильно реализует свои моменты. Для «Суонси» встреча станет испытанием – команда редко играет против соперников такого уровня. Хозяева могут создать эпизодические моменты, но вряд ли смогут выдержать давление весь матч. Ожидается, что «Сити» возьмeт инициативу с первых минут и добьeтся уверенной победы с преимуществом минимум в два мяча.

Рекомендованные ставки