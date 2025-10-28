Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60

28 октября 2025 10:59
Суонси - Манчестер Сити
29 окт. 2025, среда 22:45 | Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.60
Фора (-1.5) на «Манчестер Сити»
Сделать ставку

29 октября на стадионе «Либерти Стэдиум» состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Суонси» и «Манчестер Сити». Встреча обещает стать яркой: хозяева стремятся продолжить удачное выступление в кубке, а действующий чемпион Англии нацелен на уверенный проход в следующую стадию.

«Суонси»

Клуб из Чемпионшипа успешно выступает в Кубке лиги: три победы подряд и стабильная результативность – 3 забитых мяча в последней кубковой встрече с «Ноттингем Форест» (3:2). Однако на фоне более сильных соперников команда выглядит уязвимой: в последних пяти матчах во всех турнирах забито 5 голов и пропущено 6. «Суонси» активно использует контратаки и стандарты, но часто допускает ошибки в обороне, особенно против команд, которые доминируют по владению мячом.

«Манчестер Сити»

Команда находится в отличной форме. В последних пяти встречах «Сити» забил 7 голов и пропустил лишь 3. Клуб уверенно прошeл «Хаддерсфилд» (2:0) в предыдущем раунде Кубка, а в Лиге чемпионов и Премьер-лиге продолжает демонстрировать контроль и глубину состава. «Сити» стабильно играет в высоком темпе, создавая большое количество моментов. Против менее опытных соперников команда обычно решает исход матча в первом тайме, что подтверждается 10 забитыми мячами в первых 45 минутах последних 7 матчей.

Факты о командах

«Суонси»

  • Победы в 3 последних матчах Кубка
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Играет открыто, делает ставку на быстрые атаки

«Манчестер Сити»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • Пропускает в среднем менее гола за игру

Личные встречи
6% (1)
12% (2)
82% (14)
14
Забитых мячей
42
0.82
В среднем за матч
2.47
1:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Кубок, 1/8 финала
Суонси
1 : 3
10.02.2021
Манчестер Сити
Англия. Кубок, 1/4 финала
Суонси
2 : 3
16.03.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
5 : 0
22.04.2018
Суонси
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Суонси
0 : 4
13.12.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
2 : 1
05.02.2017
Суонси
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Суонси
1 : 3
24.09.2016
Манчестер Сити
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Суонси
1 : 2
21.09.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Суонси
1 : 1
15.05.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Сити
2 : 1
12.12.2015
Суонси
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Суонси
2 : 4
17.05.2015
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Манчестер Сити
2 : 1
22.11.2014
Суонси
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Суонси
2 : 3
01.01.2014
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Сити
3 : 0
01.12.2013
Суонси
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Суонси
0 : 0
04.05.2013
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Манчестер Сити
1 : 0
27.10.2012
Суонси
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Суонси
1 : 0
11.03.2012
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Манчестер Сити
4 : 0
15.08.2011
Суонси
Показать все

Прогноз на матч «Суонси» – «Манчестер Сити»

Разница в классе и уровне игроков очевидна. «Манчестер Сити» владеет мячом более 65% времени и стабильно реализует свои моменты. Для «Суонси» встреча станет испытанием – команда редко играет против соперников такого уровня. Хозяева могут создать эпизодические моменты, но вряд ли смогут выдержать давление весь матч. Ожидается, что «Сити» возьмeт инициативу с первых минут и добьeтся уверенной победы с преимуществом минимум в два мяча.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на «Манчестер Сити» – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.60
Фора (-1.5) на «Манчестер Сити»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Суонси
Другие прогнозы
28.10.2025
20:30
1.90
Италия. Серия А, 9 тур
Лечче - Наполи
Обе забьют – да
28.10.2025
20:30
2.25
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт - Боруссия Д
Победа «Боруссии Дортмунд»
28.10.2025
20:30
1.90
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм - Гамбург
Обе забьют – да
28.10.2025
21:00
1.80
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/8 финала
Аль-Наср - Аль-Иттихад
Победа «Аль-Насра»
28.10.2025
22:45
1.82
Германия. Кубок, 2 раунд
Энерги - РБ Лейпциг
Победа «РБ Лейпциг» и обе забьют – да
28.10.2025
22:45
1.88
Германия. Кубок, 2 раунд
Аугсбург - Бохум
Обе забьют – да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 