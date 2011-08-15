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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Суонси
Манчестер Сити - Суонси: обзор матча 15 августа 2011
Манчестер Сити
15.08.2011, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
Суонси
57'
Э. Джеко
65'
С. Агуэро
67'
Д. Сильва
90+1'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Суонси
ГОЛ! 4:0!
С. Агуэро
+1
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
Замена
Л. Лита
️️️️
Н. Дайер
Замена
С. Савич
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 3:0!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Агуэро
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
М. Ричардс
Замена
У. Раутледж
️️️️
С. Добби
Замена
Д. Аллен
️️️️
Л. Бриттон
Замена
С. Агуэро
️️️️
Н. Де Йонг
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
34
Найджел Де Йонг
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
5
Алан Тейт
(К)
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЛП
7
Леон Бриттон
ОП
15
Кеми Агустьен
ОП
23
Стивен Добби
ЦП
12
Натан Дайер
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Суонси
31
Морейра
ВР
8
Андреа Орланди
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
21
Марк Говер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Харт
3
Клиши
15
Лескотт
4
Компани
4
Ричардс
42
Туре
34
Де Йонг
18
Бэрри
11
Джонсон
21
Сильва
10
Джеко
4-2-3-1
13
Ворм
22
Ранхель
29
Колкер
5
Уилльямс
5
Тейт
7
Бриттон
15
Агустьен
12
Дайер
23
Добби
7
Синклейр
12
Грэм
11
Джонсон
15
Савич
15
Савич
11
Джонсон
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
34
Де Йонг
10
Агуэро
10
Агуэро
34
Де Йонг
7
Бриттон
7
Аллен
7
Аллен
7
Бриттон
23
Добби
15
Раутледж
15
Раутледж
23
Добби
12
Дайер
18
Лита
18
Лита
12
Дайер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Суонси
28
Стюарт Тэйлор
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
31
Морейра
ВР
8
Андреа Орланди
ПЗ
21
Марк Говер
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
31
Морейра
ВР
8
Андреа Орланди
ПЗ
21
Марк Говер
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Сити - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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