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Гарет Бэрри
Гарет Бэрри
Завершил карьеру
23 февраля 1981 (45)
#18 | Полузащитник
183 см | 78 кг
Англия
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Публикации
В АПЛ повторили рекорд по числу матчей
11 февраля
1
Бэрри завершил карьеру в 39 лет. Он рекордсмен по количеству игр в АПЛ
2020.08.27 15:40
2
Суд Испании не стал заводить дело на игроков «Вест Бромвича» за угон такси
2018.02.19 22:26
Среди угонщиков такси в Барселоне оказались Эванс и Бэрри
2018.02.16 22:28
5
Фото
«Арсенал» поздравил Бэрри с рекордом, подарив необычную футболку
2017.09.26 07:07
1
Бэрри стал рекордсменом по числу проведенных в АПЛ матчей
2017.09.25 21:49
2
Бэрри сравнялся с Гиггзом по числу матчей в чемпионате Англии
2017.09.16 17:59
Фото
Бэрри сменил «Эвертон» на «Вест Бромвич»
2017.08.15 22:56
1
Бэрри: «Лестер» не похож на себя. Им будет сложно повторить успех»
2016.12.28 11:07
1
Фото
Бэйнс, Бэрри и Холгейт продлили контракты с «Эвертоном»
2016.12.16 15:11
Бэрри сравнялся с Лэмпардом по числу игр в АПЛ, выйдя на второе место
2016.12.10 16:48
1
«Эвертон» рассматривает приобретение Строотмана в качестве замены Бэрри
2016.10.23 16:50
1
Роналду, Чех, Бэрри и «Лестер» – в новой версии Книги рекордов Гиннесса
2016.10.12 18:30
1
Бэрри – третий игрок, проведший 600 матчей в АПЛ
2016.09.17 19:24
2
Бэрри установил рекорд АПЛ по числу матчей в стартовом составе
2016.05.11 23:11
Бэрри повторил рекорда Джеймса по количеству матчей в АПЛ в стартовом составе
2016.04.20 23:16
Диего Коста дисквалифицирован на один матч
2016.04.01 16:16
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Хиддинк: «Каждому хочется получить от Косты поцелуй или «укус»
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2016.03.14 21:57
Бэрри: «Коста не кусал меня»
2016.03.13 15:23
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Бэрри: «Баркли может играть на уровне Джеррарда и Лэмпарда»
2015.09.24 12:31
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