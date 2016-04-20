Бэрри повторил рекорда Джеймса по количеству матчей в АПЛ в стартовом составе

Хавбек «Эвертона» Гарет Бэрри, вышедший сегодня в основе на перенесенную встречу 27-го тура против «Ливерпуля», повторил рекорд экс-голкипера сборной Англии Дэвида Джеймса по количеству матчей в АПЛ в стартовом составе. Теперь на счету 35-летнего игрока «ирисок» 571 поединок. Напомним, свои выступления в высшем английском дивизионе футболист начал в возрасте 18-ти лет.

В нынешнем сезоне на счету Бэрри одна голевая передача, пять желтых и одна красная карточка в 30-ти матчах АПЛ.