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    «Арсенал» поздравил Бэрри с рекордом, подарив необычную футболку

    «Арсенал» поздравил полузащитника «Вест Бромвича» Гарета Бэрри с рекордом, который он установил по количеству сыгранных матчей в рамках английской Премьер-лиги. Напомним, что 36-летний полузащитник обошел Райана Гиггза в матче против «канониров», который стал для него 633-м в лиге.

    Сразу после игры главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер вручил Бэрри футболку с номером 633, на котором расписались все игроки «Арсенала».

    Источник: ФК «Арсенал»

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    26.09.2017 07:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 сентября 2017, 08:32

      Молодцы англичане, чтут традиции.

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