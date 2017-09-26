«Арсенал» поздравил Бэрри с рекордом, подарив необычную футболку

«Арсенал» поздравил полузащитника «Вест Бромвича» Гарета Бэрри с рекордом, который он установил по количеству сыгранных матчей в рамках английской Премьер-лиги. Напомним, что 36-летний полузащитник обошел Райана Гиггза в матче против «канониров», который стал для него 633-м в лиге.

Сразу после игры главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер вручил Бэрри футболку с номером 633, на котором расписались все игроки «Арсенала».