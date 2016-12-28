Бэрри: «Лестер» не похож на себя. Им будет сложно повторить успех»

Полузащитник «Эвертона» Гарет Бэрри считает, что «Лестеру» вряд ли удастся повторить прошлогодний успех в нынешнем сезоне.

«Лестер» сейчас не похож на ту команду, которая была в прошлом сезоне. Теперь им будет сложно повторить свой успех, потому что случившееся происходит раз в жизни.

Перед этим матчем мы знали, что победим. Нам нужно было лишь показать свой футбол и быть надежными при игре в обороне», – рассказал футболист после матча Sky Sports.

Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Эвертон» закончился со счетом 0:2.