Суд Испании не стал заводить дело на игроков «Вест Бромвича» за угон такси

Суд Испании не стал заводить дело на четырех игроков «Вест Бромвича» за угон такси в Барселоне. В инциденте замешаны Боаз Майхилл, Джейк Ливермор, Джонни Эванс и Гарет Бэрри.

Игроки были допрошены, но не арестованы. Дело будет заведено, если будут найдены достаточно доказательств вины.

Напомним, что футболисты покинули расположение команды ночью и отправились на такси в круглосуточный фаст-фуд ресторан. Когда они вышли из него, то, предположительно, взяли такси и вернулись в отель без водителя.