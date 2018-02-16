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    Полиция Барселоны ищет футболистов «Вест Бромвича». Они угнали такси, чтобы доехать до отеля

    Пресс-служба «Вест Бромвича» анонсировала клубное расследование по делу о происшествии во время сбора команды в Барселоне.

    Источник не подал подробностей инцидента, но издание The Sun сообщило о том, что четыре игрока «дроздов» угнали такси, чтобы доехать до отеля. Владелец автомобиля вызвал полицию, которая нашла нарушителей и доставила в участок.

    Таблоид уточнил, что каталонская полиция открыла дело в отношении футболистов.

    «Вест Бромвич» – последняя команда английской Премьер-лиги-2017/18. Подопечные Алана Пардью проиграли три последних матча с общим счетом 2:9.

    Источник: ФК «Вест Бромвич»

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    16.02.2018 18:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 16 февраля 2018, 21:35

      Что-то мне подсказывает, что не ту профессию они выбрали )))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 февраля 2018, 18:46

      Смех сквозь слезы )))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 18:40

      а так денег что ли не было с собой чтобы за такси заплатить или угнать проще зачем лишку париться))

      0
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      Рейтинг: +123

      eriquexruots 16 февраля 2018, 18:29

      Да уж, это не шампунь за 200к... Тут уже выше замахнулись ребята.

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