Полиция Барселоны ищет футболистов «Вест Бромвича». Они угнали такси, чтобы доехать до отеля

Пресс-служба «Вест Бромвича» анонсировала клубное расследование по делу о происшествии во время сбора команды в Барселоне.

Источник не подал подробностей инцидента, но издание The Sun сообщило о том, что четыре игрока «дроздов» угнали такси, чтобы доехать до отеля. Владелец автомобиля вызвал полицию, которая нашла нарушителей и доставила в участок.

Таблоид уточнил, что каталонская полиция открыла дело в отношении футболистов.

«Вест Бромвич» – последняя команда английской Премьер-лиги-2017/18. Подопечные Алана Пардью проиграли три последних матча с общим счетом 2:9.