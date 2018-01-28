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    Алан Пардью

    Тренер
    Имя Алан
    Фамилия Пардью
    Команда Арис
    Гражданство Англия
    Дата рождения 18 июля 1961
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Арис 1 : 2 Панатинаикос Греция. Суперлига, 22 тур
    20.02.2023 ОФИ 0 : 3 Арис Греция. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 Арис 2 : 1 Атромитос Греция. Суперлига, 24 тур
    05.03.2023 ПАС Ламия 2 : 1 Арис Греция. Суперлига, 25 тур
    12.03.2023 Арис 3 : 1 ПАС Греция. Суперлига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арис 17 8 6 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.10.2022 Арис 1 : 1 ОФИ
    05.11.2022 Атромитос 0 : 0 Арис
    08.11.2022 Арис 5 : 0 ПАС Ламия
    13.11.2022 ПАС 0 : 4 Арис
    21.12.2022 Левадиакос 1 : 1 Арис
    29.12.2022 Арис 1 : 0 Панетоликос
    04.01.2023 ПАОК 1 : 0 Арис
    08.01.2023 Арис 3 : 0 Астерас
    15.01.2023 Олимпиакос 1 : 0 Арис
    21.01.2023 Арис 3 : 0 Волос
    29.01.2023 АЕК 3 : 0 Арис
    04.02.2023 Ионикос 1 : 0 Арис
    12.02.2023 Арис 1 : 2 Панатинаикос
    20.02.2023 ОФИ 0 : 3 Арис
    26.02.2023 Арис 2 : 1 Атромитос
    05.03.2023 ПАС Ламия 2 : 1 Арис
    12.03.2023 Арис 3 : 1 ПАС
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