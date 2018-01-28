Алан Пардью
Тренер
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Пардью
|Команда
|Арис
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|18 июля 1961
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Пардью
|Команда
|Арис
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|18 июля 1961
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Арис
|1 : 2
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|20.02.2023
|ОФИ
|0 : 3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|Арис
|2 : 1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|05.03.2023
|ПАС Ламия
|2 : 1
|Арис
|Греция. Суперлига, 25 тур
|12.03.2023
|Арис
|3 : 1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Арис
|17
|8
|6
|3
|Дата
|Матч
|30.10.2022
|Арис
|1 : 1
|ОФИ
|05.11.2022
|Атромитос
|0 : 0
|Арис
|08.11.2022
|Арис
|5 : 0
|ПАС Ламия
|13.11.2022
|ПАС
|0 : 4
|Арис
|21.12.2022
|Левадиакос
|1 : 1
|Арис
|29.12.2022
|Арис
|1 : 0
|Панетоликос
|04.01.2023
|ПАОК
|1 : 0
|Арис
|08.01.2023
|Арис
|3 : 0
|Астерас
|15.01.2023
|Олимпиакос
|1 : 0
|Арис
|21.01.2023
|Арис
|3 : 0
|Волос
|29.01.2023
|АЕК
|3 : 0
|Арис
|04.02.2023
|Ионикос
|1 : 0
|Арис
|12.02.2023
|Арис
|1 : 2
|Панатинаикос
|20.02.2023
|ОФИ
|0 : 3
|Арис
|26.02.2023
|Арис
|2 : 1
|Атромитос
|05.03.2023
|ПАС Ламия
|2 : 1
|Арис
|12.03.2023
|Арис
|3 : 1
|ПАС