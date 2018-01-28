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Алан Пардью
Новости
Алан Пардью - новости
Англия
18 июля 1961 (65)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Трансфер Эванса в «Арсенал» может сорваться из-за травмы игрока
2018.01.28 09:27
1
Пардью: «Рондон не участвует в какой-либо сделке»
2018.01.27 16:16
Пардью: «Рондон нанес травму сопернику и заплакал? Такой он человек. Я не был уверен, сможет ли он продолжить игру»
2018.01.21 12:59
1
Пардью заявил, что спасет «Вест Бромвич» от вылета в Чемпионшип
2017.12.24 14:55
1
Пардью: «Моуринью – победитель, в этом он превосходит Гвардиолу»
2017.12.17 09:55
4
Фото
«Вест Бромвич» объявил о назначении Пардью
2017.11.29 14:08
2
Пардью близок к тому, чтобы возглавить «Вест Бромвич»
2017.11.27 00:06
Пардью отказался возглавить киевское «Динамо» ради работы в АПЛ
2017.10.25 10:41
4
Коэффициент на назначение Манчини главным тренером «Лестера» равен 1.75
2017.02.23 23:59
2
Гиггз — фаворит на должность главного тренера «Суонси»
2016.12.27 23:57
3
Эллардайс может заменить уволенного из «Кристал Пэлас» Пардью на посту главного тренера
2016.12.22 22:12
Пардью отправлен в отставку с поста главного тренера «Кристал Пэлас»
2016.12.22 19:33
Пардью: «Для игроков атаки матч против «Челси» был неимоверно сложным»
2016.12.17 19:46
Голкипер «Кристал Пэлас» Манданда выбыл на шесть недель
2016.12.02 13:30
Пардью доволен игрой Манданды
2016.10.25 14:26
Пардью: «Надеюсь, «Кристал Пэлас» выйдет на новый уровень»
2016.09.30 12:03
Бентеке близок к переходу в «Кристал Пэлас»
2016.08.19 15:54
4
Пардью: «Верю в победу над «Манчестер Юнайтед»
2016.05.21 07:46
3
Пардью останется в «Кристал Пэлас» до 2020-го года
2016.05.19 20:45
Пардью в качестве тренера повторит финал Кубка Англии 1990 года с «Манчестер Юнайтед»
2016.04.24 20:16
Пардью: «Лестер» станет достойным чемпионом»
2016.03.19 20:30
Пардью: «Не верю, что Адебайору 31 год»
2016.01.29 08:48
«Кристал Пэлас» интересуется Бендтнером
2016.01.21 18:46
Пардью: «У «Кристал Пэлас» есть все, чтобы попасть в финал Кубка Англии»
2016.01.12 06:57
Пардью: «Невооруженным глазом видно, что «Челси» возвращают свою лучшую форму»
2016.01.03 21:37
2
«Кристал Пэлас» – «Челси». Онлайн-трансляция
2016.01.03 15:09
Пардью: «В матче с «МЮ» заслуживали трех очков»
2015.11.01 06:42
Раньери: «Может, закажу Варди пиццу, а с Пардью хотел бы выпить вина»
2015.10.25 01:21
1
Роджерс может возглавить сборную Англии
2015.10.08 08:42
4
«Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич». Смотреть онлайн
2015.10.03 15:00
1
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