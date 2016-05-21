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Пардью: «Верю в победу над «Манчестер Юнайтед»

21 мая 2016, 07:46
3

Наставник «Кристал Пэлас» Алан Пардью рассказал об ожиданиях от финала Кубка Англии, в котором его команда сыграет с «Манчестер Юнайтед».

«Наши болельщики хотят приехать на «Уэмбли» и насладиться нашей победой. Мы не собираемся остаться просто финалистами. Как участник финала 1990 года я могу говорить, что в той игре «Кристал Пэлас» имел все шансы выиграть. Но если честно, я не думал, что нам это по силам.

Сейчас времена совсем другие, и я верю в победу. У нас подобралась группа игроков, которые хотят сделать что-то значимое, завоевать первый значимый трофей», — заявил наставник.

Напомним, что финальная игра Кубка Англии состоится сегодня. Начало матча в 19:30 по мск.

Источник: FourFourTwo
Англия. Кубок Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Пардью Алан
Комментарии (3)
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kykyi
1463806725
Для веры, ничего не надо, кроме веры.
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Сергей Свояк
1463808522
Странный заголовок... Ведь говорит он немного о другом
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