Пардью: «Верю в победу над «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Кристал Пэлас» Алан Пардью рассказал об ожиданиях от финала Кубка Англии, в котором его команда сыграет с «Манчестер Юнайтед».



«Наши болельщики хотят приехать на «Уэмбли» и насладиться нашей победой. Мы не собираемся остаться просто финалистами. Как участник финала 1990 года я могу говорить, что в той игре «Кристал Пэлас» имел все шансы выиграть. Но если честно, я не думал, что нам это по силам.



Сейчас времена совсем другие, и я верю в победу. У нас подобралась группа игроков, которые хотят сделать что-то значимое, завоевать первый значимый трофей», — заявил наставник.

Напомним, что финальная игра Кубка Англии состоится сегодня. Начало матча в 19:30 по мск.