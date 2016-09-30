Пардью: «Надеюсь, «Кристал Пэлас» выйдет на новый уровень»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Алан Пардью выразил надежду, что его команда сможет прогрессировать, имея в своем активе сразу нескольких нападающих.

«Этим летом нас застали большие перемены. Я надеюсь, что наша команда сможет выйти на новый уровень при поддержке нового владельца клуба.

В команде всегда должно быть несколько первоклассных нападающих и полузащитников. Если этого нет, то вам придeтся туго. В прошлом году «Лестеру» удалось выиграть чемпионат, но подобная схема работает очень редко», – отметил специалист.