Пардью: «Рондон не участвует в какой-либо сделке»

Главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью утверждает, что нападающий Саломон Рондон не намерен покидать команду.

По информации СМИ, кандидатуру венесуэльца рассматривает «Челси».

«Саломон выступает абсолютно блестяще с тех пор, как я здесь. Он играет в потрясающий футбол, не получая при этом награды в виде голов. Это следующая часть ингредиента для него в период моего пребывания здесь.

Он проявил свои лидерские качества, когда травмировался Джеймса МакКарти. Мы желаем ему всего наилучшего. Мы продолжаем. Саломон не участвует в какой-либо сделке», – сказал Пардью.

Рондон защищает цвета «Вест Бромвича» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, записав на свой счет пять мячей и две голевые передачи.