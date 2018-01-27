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    Пардью: «Рондон не участвует в какой-либо сделке»

    Главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью утверждает, что нападающий Саломон Рондон не намерен покидать команду.

    По информации СМИ, кандидатуру венесуэльца рассматривает «Челси».

    «Саломон выступает абсолютно блестяще с тех пор, как я здесь. Он играет в потрясающий футбол, не получая при этом награды в виде голов. Это следующая часть ингредиента для него в период моего пребывания здесь.

    Он проявил свои лидерские качества, когда травмировался Джеймса МакКарти. Мы желаем ему всего наилучшего. Мы продолжаем. Саломон не участвует в какой-либо сделке», – сказал Пардью.

    Рондон защищает цвета «Вест Бромвича» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, записав на свой счет пять мячей и две голевые передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    27.01.2018 16:16
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