Гиггз — фаворит на должность главного тренера «Суонси»

Согласно букмекерским конторам, экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз в ближайшее время возглавит «Суонси Сити». Котировка на трудоустройство валлийца в клубе из родной страны равна 4/6. В списке претендентов Гиггз выигрывает у Гэри Роуэтта, Криса Коулмэна и Алана Пардью.

«Суонси» контактировал с Райаном еще до назначения Боба Брэдли в октябре текущего года, но тогда Гиггз связал отказ с желанием отдохнуть и «несовпадением амбиций».

Единственным опытом полноценной тренерской работы в карьере валлийца является должность играющего тренера, принятая за три тура до конца сезона-2013/14 после увольнения Дэвида Мойеса. С 2014 по 2016 год Гиггз был ассистентом Луи ван Гаала. 2 июля официально покинул «МЮ» после 29 лет пребывания в клубе.