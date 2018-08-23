Гэри Роуэтт
Тренер
|Имя
|Гэри
|Фамилия
|Роуэтт
|Команда
|Миллуолл
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|6 марта 1974
|Имя
|Гэри
|Фамилия
|Роуэтт
|Команда
|Миллуолл
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|6 марта 1974
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.02.2023
|Ковентри
|1 : 0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|18.02.2023
|Миллуолл
|3 : 2
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|21.02.2023
|Миллуолл
|1 : 1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|Сток Сити
|0 : 1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|28.02.2023
|Лутон Таун
|2 : 2
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 23 тур
|04.03.2023
|Миллуолл
|2 : 3
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|11.03.2023
|Рединг
|0 : 1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Миллуолл
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|07.01.2023
|Миллуолл
|0 : 2
|Шеффилд Юнайтед