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    Гэри Роуэтт

    Тренер
    Имя Гэри
    Фамилия Роуэтт
    Команда Миллуолл
    Гражданство Англия
    Дата рождения 6 марта 1974
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    14.02.2023 Ковентри 1 : 0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 32 тур
    18.02.2023 Миллуолл 3 : 2 Шеффилд Юнайтед Англия. Чемпионшип, 33 тур
    21.02.2023 Миллуолл 1 : 1 Бернли Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.02.2023 Сток Сити 0 : 1 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 34 тур
    28.02.2023 Лутон Таун 2 : 2 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 23 тур
    04.03.2023 Миллуолл 2 : 3 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    11.03.2023 Рединг 0 : 1 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 36 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Миллуолл 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Миллуолл 0 : 2 Шеффилд Юнайтед
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