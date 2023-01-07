Гэри Роуэтт - статистика
Тренер
|Имя
|Гэри
|Фамилия
|Роуэтт
|Команда
|Миллуолл
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|6 марта 1974
|Имя
|Гэри
|Фамилия
|Роуэтт
|Команда
|Миллуолл
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|6 марта 1974
|Дата
|Матч
|Турнир
|14.03.2023
|Миллуолл
|2 : 1
|Суонси
|Англия. Чемпионшип, 37 тур
|18.03.2023
|Миллуолл
|0 : 1
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 38 тур
|01.04.2023
|Вест Бромвич
|0 : 0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|07.04.2023
|Миллуолл
|0 : 0
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|10.04.2023
|Халл Сити
|1 : 0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Миллуолл
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|07.01.2023
|Миллуолл
|0 : 2
|Шеффилд Юнайтед