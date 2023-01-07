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    Гэри Роуэтт - статистика

    Тренер
    Имя Гэри
    Фамилия Роуэтт
    Команда Миллуолл
    Гражданство Англия
    Дата рождения 6 марта 1974
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    14.03.2023 Миллуолл 2 : 1 Суонси Англия. Чемпионшип, 37 тур
    18.03.2023 Миллуолл 0 : 1 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 38 тур
    01.04.2023 Вест Бромвич 0 : 0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 39 тур
    07.04.2023 Миллуолл 0 : 0 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 40 тур
    10.04.2023 Халл Сити 1 : 0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 41 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Миллуолл 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Миллуолл 0 : 2 Шеффилд Юнайтед
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