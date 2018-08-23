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    Тренер «Стока» – о поражении от «Уигана»: «Мы заслужили, чтобы болельщики нас освистали»

    Главный тренер «Сток Сити» Гэри Роуэтт после домашнего поражения от «Уигана» (0:3) в четвертом туре Чемпионшипа заявил, что команда заслужила ту реакцию, которую показали болельщики на стадионе.

    В конце встречи фанаты «Стока» начали освистывать своих футболистов.

    «Я не собираюсь пытаться оправдывать произошедшее. Мы получили абсолютно заслуженную реакцию, я не собираюсь освобождать себя от этого. Мы заслуживаем того, чтобы нас освистали, мы заслуживаем наполовину заполненного стадиона, поскольку мы не были достаточно хороши.

    Я должен сказать болельщикам, что я могу полностью понять их разочарование. Я не уверен, можете ли вы сказать, что это было намного хуже, чем в прошлом сезоне. Это не была хорошая игра, и я не думаю, что у нас было много хороших матчей в течение длительного времени.

    В течение стартовых 25 минут мы были превосходны. Команда играла быстро и атаковала. Мы имели шансы и забили гол, отмененный из-за офсайда», – сказал Роуэтт.

    После четырех туров «Сток Сити» набрал два очка и занимает 22-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Источник: Skysports

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    23.08.2018 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2018, 16:51

      с таким составом сток должен за чемпионство бороться, правильно свистят

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