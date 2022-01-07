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    Крис Коулмэн

    Тренер
    Имя Крис
    Фамилия Коулмэн
    Команда Атромитос
    Гражданство Уэльс
    Дата рождения 10 июня 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Волос 2 : 1 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    20.02.2023 Атромитос 1 : 0 Левадиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    26.02.2023 Арис 2 : 1 Атромитос Греция. Суперлига, 24 тур
    04.03.2023 Астерас 1 : 1 Атромитос Греция. Суперлига, 25 тур
    08.03.2023 Атромитос 0 : 1 АЕК Греция. Суперлига, 21 тур
    12.03.2023 Атромитос 0 : 2 Панатинаикос Греция. Суперлига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Атромитос 9 1 4 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.01.2023 ПАС Ламия 1 : 1 Атромитос
    22.01.2023 Атромитос 1 : 1 Олимпиакос
    28.01.2023 ПАС 1 : 1 Атромитос
    08.03.2023 Атромитос 0 : 1 АЕК
    12.02.2023 Волос 2 : 1 Атромитос
    20.02.2023 Атромитос 1 : 0 Левадиакос
    26.02.2023 Арис 2 : 1 Атромитос
    04.03.2023 Астерас 1 : 1 Атромитос
    12.03.2023 Атромитос 0 : 2 Панатинаикос
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