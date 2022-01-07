Крис Коулмэн
Тренер
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Коулмэн
|Команда
|Атромитос
|Гражданство
|Уэльс
|Дата рождения
|10 июня 1970
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Коулмэн
|Команда
|Атромитос
|Гражданство
|Уэльс
|Дата рождения
|10 июня 1970
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Волос
|2 : 1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|20.02.2023
|Атромитос
|1 : 0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|Арис
|2 : 1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|04.03.2023
|Астерас
|1 : 1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|08.03.2023
|Атромитос
|0 : 1
|АЕК
|Греция. Суперлига, 21 тур
|12.03.2023
|Атромитос
|0 : 2
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Атромитос
|9
|1
|4
|4
|Дата
|Матч
|14.01.2023
|ПАС Ламия
|1 : 1
|Атромитос
|22.01.2023
|Атромитос
|1 : 1
|Олимпиакос
|28.01.2023
|ПАС
|1 : 1
|Атромитос
|08.03.2023
|Атромитос
|0 : 1
|АЕК
|12.02.2023
|Волос
|2 : 1
|Атромитос
|20.02.2023
|Атромитос
|1 : 0
|Левадиакос
|26.02.2023
|Арис
|2 : 1
|Атромитос
|04.03.2023
|Астерас
|1 : 1
|Атромитос
|12.03.2023
|Атромитос
|0 : 2
|Панатинаикос