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  • Коулмэн: «Россия позволила нам играть в красном, а португальцы заставили надеть серый комплект»

Коулмэн: «Россия позволила нам играть в красном, а португальцы заставили надеть серый комплект»

5 октября 2016, 20:00
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Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн в преддверии матча отбора на ЧМ-2018 против команды Австрии выразил надежду, что его подопечные смогут сыграть в красном комплекте формы.

«Могу сказать, что никто не хочет играть в нашей серой форме, я был бы счастлив никогда не увидеть ее снова. Мы всегда хотим играть в красном комплекте, нам нравится быть в этих цветах. В них хорошо выглядишь.

Португалия в полуфинале Евро заставила нас играть в серой выездной форме, даже несмотря на то, что они и сами в том матче носили гостевой комплект. Россия любезно позволила нам играть в красном, когда мы их победили, хотя они могли потребовать от нас выступать в сером.

Игроки будут говорит об этом, австрийцы будут знать об этом, они не могут не знать Я должен был бы сказать, что футболистам все равно, в какой форме играть, но это не так.

Если нам придется надеть серый комплект, то мы смиримся этим, но в идеале мы хотим быть красными», – сказал Коулмэн.

Источник: Mirror.co.uk
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Уэльс Австрия Коулмэн Крис
Комментарии (2)
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miklos
1475690662
да мы вообще много что вам позволили в тот день. подумаешь, форма..
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