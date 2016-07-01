Коулмэн: «Мы намерены подойти к матчу с Бельгией со всей серьезностью»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата Европы с командой Бельгии.

«Не нужно принижать важность этой игры. Мы намерены подойти к ней со всей серьезностью, как и к каждому предыдущему матчу. Это еще один сложнейший тест. Но мы рады быть здесь. Необходимо играть так же, как во всех предыдущих матчах, что и принесло нам путевку в четвертьфинал.

Внутри команды есть серьезное давление в том смысле, что все хотят продолжать в том же духе. Победы давались нам разной ценой и разными способами. Бельгийцев по праву называют одной из лучших сборных Европы, и в двух последних кампаниях мы провели с ними четыре матча. Но сейчас все по-другому, и подготовка имеет ключевое значение. Мы не драматизируем ситуацию только потому, что нам противостоит сильный оппонент.

Любой команде нужны лидеры, но у нас в раздевалке чудесная атмосфера. Эшли Уиллиамс – наш капитан. Травмы плеча всегда очень неприятны, но врачи проделали фантастическую работу и поставили его на ноги. Очень здорово, что он нам снова поможет», – сказал Коулмэн.