Коулмэн: «Лучше выйти в четвертьфинал, чем вылететь, сыграв красиво»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн поделился впечатлениям после матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Северной Ирландии (1:0).

«Во многих эпизодах соперник был лучше нас, но мы сыграли с душой и отвагой. Эти парни никогда не сдаются, хотя игра и не была красивой.

Лучше выйти в четвертьфинал, чем поехать домой, показав привлекательный футбол. Мои комплименты Северной Ирландии, они были лучшей командой. Они были андердогами, но по игре этого не скажешь», – сказал Колумэн.