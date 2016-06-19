Коулмэн: «Сборную России критиковали, но она играла с сильными соперниками»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн поделился своими ожиданиями от матча против сборной России в заключительном туре группового этапа Евро-2016.
– Не мне оценивать игру другой команды, ее форму. Россия – хорошая команда, но нас беспокоит своя сборная. Матч нужно выигрывать обеим командам. Потому будет непросто. Русских критиковали. Но они играли с сильными соперниками.
– Что скажете болельщикам?
– Делайте, что и раньше. Поддерживайте нас! Англичане подтвердят, что наши умеют болеть. Пусть все решается на поле. Футбол придумали, чтобы им наслаждаться. Нас здорово поддерживали. Пусть так и будет.
Нас в игре с англичанами не устроило, как мы владели и распоряжались мячом.
Игроки в отличном настроении. Проиграем или пройдем дальше, это не конец для данной сборной. У нее большой потенциал и возможности для развития. Выйдем на поле, без боязни, и постараемся проявить все, на что способны.
Мы, конечно, читаем, что происходило. Но это касается небольшой группы. Большинство же нормальные болельщики.
– Будете играть на ничью?
– Не думаем о раскладах, сколько очков хватит. Главное сыграть, как хотим и пройти дальше.