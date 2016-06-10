Коулмэн: «Думали, что этого никогда не произойдет, но вот Уэльс на чемпионате Европы»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн поделился ожиданиями накануне матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против команды Словакии.

«Мы счастливы находиться здесь. Думали, что этого никогда не произойдет, но вот мы на чемпионате Европы. С нетерпением ждем первого матча и готовы к любым испытаниям. Результаты результатами, но мы хотим, чтобы нами гордилась вся страна. Нужно показать свою лучшую игру и постараться получить удовольствие. Не надо забывать, что именно эти игроки завоевали нам путевку во Францию. И наши принципы останутся теми же. Нам просто нужно сосредоточиться на своей игре. Сделать то, что мы делали всегда. Но надо насладиться моментом.

Это то, чего мы всегда хотели. Теперь нас ждет следующее испытание. Когда дело доходит до следующего испытания, игроки должны быть готовы к нему. Эти ребята справятся. Состояние Джо Лэдли приятно удивляет. Он поможет нам завтра. Лэдли показал, насколько он крепок в физическом и психологическом плане. За это его стоит похвалить.

Выход на поле станет особенным моментом, но нельзя забывать, что мы приехали сюда играть. Я хочу, чтобы футболисты показывали себя и получали удовольствие. Они это заслужили. Мы должны делать лишь то, что принесло нам успех, хотя здорово будет просто выйти на поле и спеть гимн нашей страны. Все хотят выиграть первый матч. Победа перед оставшимися двумя встречами дает огромный заряд уверенности», – сказал Коулмэн.