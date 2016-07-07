Коулмэн: «Народ гордится своими игроками»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн прокомментировал результат полуфинального матча Евро-2016 против команды Португалии (0:2).

«Думаю, в таких матчах все всегда решает первый гол. Мы так и не смогли получить свой момент. Нужно отдать должное Португалии: он хорошо защищались и не давали пространства. Первый гол сокрушил нас, мы потеряли концентрацию на пять минут, а полуфинале против Португалии в таких случаях следует наказание.

Я горжусь игроками, полуфинал – удивительное достижение. Мы много побеждали на этом турнире, и теперь пришла наша очередь проигрывать. Но этот состав не закончит выступать после этого турнира. Они будут играть еще долго после моего ухода. Это был большой опыт для нас.

Народ гордится игроками, я горжусь ими, и когда они через несколько дней оглянутся назад, то сами будут гордиться собой. В следующую кампанию мы вступим голодными до побед.

Воображаю, какой теплый прием получат игроки в Кардиффе. Они это заслужили», – сказал Коулмэн.