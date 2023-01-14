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    Крис Коулмэн - статистика

    Тренер
    Имя Крис
    Фамилия Коулмэн
    Команда Атромитос
    Гражданство Уэльс
    Дата рождения 10 июня 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.03.2023 Атромитос 2 : 0 Ионикос Греция. Суперлига, 1 тур
    01.04.2023 Левадиакос 1 : 1 Атромитос Греция. Суперлига, 2 тур
    08.04.2023 Атромитос 1 : 1 ПАС Греция. Суперлига, 3 тур
    Статистика по турнирам
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