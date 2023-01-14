Крис Коулмэн - статистика
Тренер
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Коулмэн
|Команда
|Атромитос
|Гражданство
|Уэльс
|Дата рождения
|10 июня 1970
|Имя
|Крис
|Фамилия
|Коулмэн
|Команда
|Атромитос
|Гражданство
|Уэльс
|Дата рождения
|10 июня 1970
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|Атромитос
|2 : 0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 1 тур
|01.04.2023
|Левадиакос
|1 : 1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 2 тур
|08.04.2023
|Атромитос
|1 : 1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 3 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Атромитос
|16
|2
|4
|10
|Дата
|Матч
|14.01.2023
|ПАС Ламия
|1 : 1
|Атромитос
|22.01.2023
|Атромитос
|1 : 1
|Олимпиакос
|28.01.2023
|ПАС
|1 : 1
|Атромитос
|08.03.2023
|Атромитос
|0 : 1
|АЕК
|12.02.2023
|Волос
|2 : 1
|Атромитос
|20.02.2023
|Атромитос
|1 : 0
|Левадиакос
|26.02.2023
|Арис
|2 : 1
|Атромитос
|04.03.2023
|Астерас
|1 : 1
|Атромитос
|12.03.2023
|Атромитос
|0 : 2
|Панатинаикос
|18.03.2023
|Атромитос
|2 : 0
|Ионикос
|01.04.2023
|Левадиакос
|1 : 1
|Атромитос
|08.04.2023
|Атромитос
|1 : 1
|ПАС
|22.04.2023
|ПАС Ламия
|0 : 0
|Атромитос
|29.04.2023
|Атромитос
|0 : 0
|ОФИ
|06.05.2023
|Атромитос
|0 : 0
|Панетоликос
|13.05.2023
|Астерас
|0 : 0
|Атромитос