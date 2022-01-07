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Крис Коулмэн - новости
Атромитос
Уэльс
10 июня 1970 (56)
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Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
2022.01.07 23:22
Коулмэн покинул пост главного тренера сборной Уэльса
2017.11.18 10:22
Коулмэн уйдет из сборной Уэльса ради «Сандерленда»
2017.11.17 23:19
Главный тренер сборной Уэльса отказался возглавить «Суонси»
2016.12.30 01:34
1
Гиггз — фаворит на должность главного тренера «Суонси»
2016.12.27 23:57
3
Коулмэн: «Россия позволила нам играть в красном, а португальцы заставили надеть серый комплект»
2016.10.05 20:00
2
Коулмэн готов начать переговоры с «Халл Сити»
2016.08.04 08:18
Коулмэн может стать преемником Брюса на посту главного тренера «Халл Сити»
2016.07.30 15:25
Коулмэн: «ЧМ-2018 станет для меня последним турниром в сборной Уэльса»
2016.07.09 00:49
Коулмэн: «Готов встать на колени и благодарить Бэйла за этот великий турнир»
2016.07.07 01:55
4
Коулмэн: «Народ гордится своими игроками»
2016.07.07 00:45
1
Коулмэн: «Возможности Роналду известны всему миру в доскональности»
2016.07.05 18:17
Коулмэн: «Уэльс по-прежнему не думает о победе на Евро-2016»
2016.07.02 01:33
3
Коулмэн: «Мечты сбываются»
2016.07.02 00:21
Коулмэн: «Мы намерены подойти к матчу с Бельгией со всей серьезностью»
2016.07.01 09:32
Коулмэн: «Лучше выйти в четвертьфинал, чем вылететь, сыграв красиво»
2016.06.25 21:46
1
Коулмэн: «Говорил с мамой Тэйлора, и она была удивлена его голом в ворота России»
2016.06.24 19:14
Коулмэн: «Нам понравилось. Наша маленькая страна сегодня была целым континентом»
2016.06.21 01:07
4
Коулмэн: «Сборную России критиковали, но она играла с сильными соперниками»
2016.06.19 17:18
2
Коулмэн: «Если победим в матче с Англией, все уже будет сделано»
2016.06.15 22:03
1
Коулмэн: «Думали, что этого никогда не произойдет, но вот Уэльс на чемпионате Европы»
2016.06.10 23:06
Бэйлу ограничат игровое время в матче со Швецией
2016.06.05 08:29
Защитник сборной Уэльса получил травму и может пропустить Евро
2016.05.27 00:27
1
Главный тренер сборной Уэльса продлил контракт до 2018 года
2016.05.23 17:01
Коулмэн: «Матчи с Россией и Словакией на Евро будут похожи на игру с Украиной»
2016.03.29 09:30
1
Наставник сборной Уэльса: «Нас беспокоит Словакия и Россия»
2016.03.24 15:10
2
Коулмэн: «Возможно, настало время отомстить России»
2015.12.12 23:26
2
«Реал» не запрещал Бэйлу играть против Андорры
2015.10.12 19:59
Коулмэн: «Если бы не матч с Кипром, обыграли бы Израиль»
2015.09.06 22:54
1
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