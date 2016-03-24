Наставник сборной Уэльса: «Нас беспокоит Словакия и Россия»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн оценил силу соперников своей команды по групповому этапу чемпионата Европы — 2016. Напомним, что в группе В сыграют команды России, Англии, Уэльса и Словакии.

«Я прекрасно знаю наставника англичан Роя Ходжсона. Он очень редко меняет свои тактические предпочтения, так что в этом плане сборная Англии вряд ли преподнесет сюрприз. Не думаю, что в их игре стоит ожидать резких изменений.

Мы больше беспокоимся из-за Словакии и России. Про эти команды мы знаем недостаточно много, поэтому следует проделать домашнюю работу и подготовиться», — сказал наставник валлийцев.