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    «Реал» не запрещал Бэйлу играть против Андорры

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн отметил, что мадридский «Реал» не просил ограничить игровое время полузащитника Гарета Бэйла в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 против Андорры.

    «Реал» не изъявлял желания о не выходе Бэйла на поле или об ограничении его игрового времени. «Реал» всегда был первоклассным клубом», – сообщил Коулмэн.

    Отметим, что в текущее окно игр сборных мадридцы из-за травм лишились нападающего Карима Бензема и полузащитника Луки Модрича. Также стоит отметить, что Уэльс уже завоевал путевку на Евро-2016 и в домашнем матче с Андоррой не будет отягощен решением турнирных задач.

    Источник: Goal.com

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    12.10.2015 19:59
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