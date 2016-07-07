Коулмэн: «Готов встать на колени и благодарить Бэйла за этот великий турнир»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн подытожил выступление своей команды на Евро-2016 после поражения в полуфинальном матче против Португалии (0:2).

«Я безумно горд за свою команду. Даже не могу передать словами, как сильно… Полуфинал – это огромный успех для Уэльса. Успех, которого никто не ждал. Но мы все вместе заслужили его на 200%.

Единственный матч на Евро, которым я недоволен, – это игра с Англией. Там мы потеряли свое лицо. В остальных встречах показывали истинное лицо Уэльса. И, думаю, многим оно понравилось.

Тренер любой сборной жалел бы о потере Рэмзи. Это потрясающий игрок. Сегодня мы не могли найти пространство в обороне Португалии. А Аарон как раз умеет делать это, как никто в мире…

Бэйл? Он тоже человек. Он сыграл как мог. Он стер ноги в кровь и бегал как заведенный. Но он не может выиграть матч в одиночку. Гарет провел великий турнир. Я готов встать на колени и благодарить его бесконечно», – сказал Коулмэн.