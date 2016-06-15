Коулмэн: «Если победим в матче с Англией, все уже будет сделано»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн поделился ожиданиями в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии.

«Мы готовы. Нам следует позаботиться о своей игре. Если мы хотим выйти из группы, делать это надо благодаря собственной игре. Это серьезнейший тест, большое испытание. Если победим, все сделано, если же нет, у нас все равно еще будет шанс. У нас есть возможность добиться чего-то очень особенного. Мы можем быть уверены в себе, сейчас не надо строить из себя кого-то, кем мы не являемся.

Надо заботиться о своей игре и не беспокоиться о сопернике, кем бы он ни был. Я больше волнуюсь о нашей команде, а не об Англии. Мы можем концентрироваться только на себе. Когда я говорю, что это просто очередной матч, я ни в коем случае не выказываю неуважение к Англии. Необходимо убедиться, чтобы мы не перегорели. Постараюсь убедиться, чтобы мои игроки оставались спокойны и сфокусированы. На Англию оказывается гораздо большее давление, от нее ожидают большего», – сказал Коулмэн.

Матч Англия – Уэльс состоится в четверг, 16 июня. Начало – в 16:00 по московскому времени.