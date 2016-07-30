Коулмэн может стать преемником Брюса на посту главного тренера «Халл Сити»

Наставник сборной Уэльса Крис Коулмэн может быть назначен на пост главного тренера «Халл Сити». Напомним, тигры остались без рулевого после отставки Стива Брюса, покинувшего клуб по причине разногласий с руководством. Сообщается, что валлиец рассматривается в качестве основного претендента на вакантную должность.

Коулмэн связан контрактом с Федерацией футбола Уэльса до окончания чемпионата мира в России. На прошедшем Евро-2016 46-летний специалист дошел с «драконами» до полуфинала, где уступил будущему победителю первенства Португалии.