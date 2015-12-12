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    Коулмэн: «Возможно, настало время отомстить России»

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2016. Его подопечные сыграют в одном квартете с командами России, Англии и Словакии.

    «Отлично помню матчи со сборной России в 2003 году и то, как мы оказались за бортом Евро. Мы могли дебютировать на турнире 11 лет назад… Тогда наши сердца были разбиты. Поколение в сборной сменилось, возможно, настало время реванша, отомстить России за то поражение. Мы будем очень стараться это сделать. Мы начинаем игрой со Словакией, заканчиваем с Россией – возможно, именно это будет решающая игра. Понятно, что Англия стоит немного особняком, но мы хотим взять очки и в матче с ними. Возможно, как от новичков от нас ничего не ждут, но я лично жду и верю, что мы можем выйти в плей-офф. У нас, России и Словакии примерно равные шансы, если смотреть на бумаге», – говорит Коулмэн.

    Наставник валлийцев назвал игру сборной России привлекательной.

    «Могу сказать, что сборная России играет в привлекательный атакующий футбол. Мы же сильны обороной – в отборе пропустили всего четыре мяча. Победа 1:0 для нас – практически фирменная. Тем интереснее будет такое противостояние – мощной обороны и сильной атаки».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.12.2015 23:26
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    Комментарии (3)
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    BARCLAYS_APL
    1449958456
    Золотые Слова давно пора не ужели хоть кто та сказал эту фразу
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    ologreds
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