Коулмэн: «Матчи с Россией и Словакией на Евро будут похожи на игру с Украиной»

Наставник сборной Уэльса Крис Коулмэн считает, что его команда доминировала в товарищеском матче против сборной Украины.

«Играть против Украины всегда тяжело. Даже если бы у нас был оптимальный состав, было бы нелегко в этом матче. Но и сегодня мы доминировали на поле. Кроме пропущенного гола, у Хеннесси было мало работы, и мы все время задавали темп в матче.

У нас была хорошая проверка, так как матчи с Россией и Словакией на Евро будут похожи на игру с Украиной», – считает Коулмэн.

Напомним, что товарищеский матч Украина – Уэльс закончился со счетом 1:0.