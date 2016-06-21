Коулмэн: «Нам понравилось. Наша маленькая страна сегодня была целым континентом»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн прокомментировал исход матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды России (3:0).

«Я должен сказать о том, как сильно я горжусь нашими игроками. Они были смелыми в контроле мяча и создали много моментов после обескураживающего поражения от Англии.

Сегодня мы получили удовольствие. Географически мы – маленькая страна, но если судить по той страсти, что мы сегодня показали, то можно сказать, что мы были целым континентом», – подчеркнул Коулмэн.

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