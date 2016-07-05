Коулмэн: «Возможности Роналду известны всему миру в доскональности»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн в преддверии матча 1/2 финала Евро-2016 против Португалии поделился мнением об игре лидера соперника Криштиану Роналду.

«Наша задача – выбрать правильный план на игру, верно спланировать наши действия. Наш футбол – это главное, мы не должны слишком концентрироваться на том, как нейтрализовать Роналду. Бэйл не раскрывал нам каких-то секретов Роналду. Криштиану очень давно играет на высочайшем уровне, его футбольные возможности известны всему миру, и известны в доскональности», – сказал Коулмэн.