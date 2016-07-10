Португалия - Уэльс

печалька
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Венгрия
|3
|1
|2
|0
|6:4
|+2
|5
|2.
|Исландия
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|3.
|Португалия
|3
|0
|3
|0
|4:4
|0
|3
|4.
|Австрия
|3
|0
|1
|2
|1:4
|-3
|1
Комментарий удален.
Да х/ли подводить там уж я 100 лет как сборную рашки не смотрю а тут кагбудто её и увидел Токо в других фудболках .
Молодец Португалия, а Уэльс езжай домой!
Очень жаль, Уэльс. Все ожидали от вас большего. Тем не менее, полуфинал - это достижение для Уэльса.
Тут оценивать и считать просто нечего у Уэльса при развитии атаки люди просто не могут нормально разместится для продолжения .
Оле Оле Оле
А я те скажу ещё одну мысль кто был заигран в лЧ и выходил постоянно в Чепме те особенно ничего и не показывают ( Константин )