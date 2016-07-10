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Судьи
Главный судья:
Йонас Эрикссон (Сигтуна)
Помощники:
Матиас Класениус, Даниэль Вернмарк (Швеция)
Резервный судья:
Шимон Марчиняк (Польша)
Материалы

Португалия - Уэльс

06.07.2016, Среда, 22:00 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Трансляция: Первый канал Чемпионат Европы, 1/2 финала Португалия - Уэльс
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Венгрия 3 1 2 0 6:4 +2 5
2. Исландия 3 1 2 0 4:3 +1 5
3. Португалия 3 0 3 0 4:4 0 3
4. Австрия 3 0 1 2 1:4 -3 1
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    Рейтинг: +45

    ск122 7 июля 2016, 00:20

    печалька

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    Рейтинг: +25

    WSerGW > ск122 7 июля 2016, 17:14

    согласен

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    Рейтинг: +18

    вова1966 7 июля 2016, 00:05

    Комментарий удален.

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 6 июля 2016, 23:52

    Да х/ли подводить там уж я 100 лет как сборную рашки не смотрю а тут кагбудто её и увидел Токо в других фудболках .

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    Рейтинг: +86

    Александр Svirgun 6 июля 2016, 23:50

    Молодец Португалия, а Уэльс езжай домой!

    -1
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    Рейтинг: +81

    Freeman84 6 июля 2016, 23:45

    Очень жаль, Уэльс. Все ожидали от вас большего. Тем не менее, полуфинал - это достижение для Уэльса.

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 6 июля 2016, 23:34

    Тут оценивать и считать просто нечего у Уэльса при развитии атаки люди просто не могут нормально разместится для продолжения .

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 6 июля 2016, 23:15

    Оле Оле Оле

    -1
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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 6 июля 2016, 22:34

    А я те скажу ещё одну мысль кто был заигран в лЧ и выходил постоянно в Чепме те особенно ничего и не показывают ( Константин )

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 6 июля 2016, 22:25

    Победа была с хорватами

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    Рейтинг: +1046

    kosmonaft > iiiiiws 6 июля 2016, 22:27

    не в основное время

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    Рейтинг: +2231

    river31 6 июля 2016, 22:09

    Вперед Уэльс!!!

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