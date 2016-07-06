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Евро-2024
Португалия - Уэльс
Португалия - Уэльс: обзор матча 06 июля 2016
Португалия
06.07.2016, среда, 22:00
Чемпионат Европы, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Уэльс
50'
К. Роналду
53'
Нани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Уэльс
88'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Нани
87'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
А. Силва
79'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Р. Саншеш
74'
Желтая карточка
К. Роналду
72'
Желтая карточка
Б. Алвеш
71'
66'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Коллинс
64'
Замена
С. Чёрч
️️️️
Х. Робсон-Кану
62'
Желтая карточка
Д. Честер
58'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Ледли
ГОЛ! 2:0!
Нани
Пас отдал
К. Роналду
53'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Геррейру
50'
8'
Желтая карточка
Д. Аллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛАЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПАЗ
16
Джо Ледли
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
11
Гарет Бэйл
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Патрисиу
5
Геррейру
6
Фонте
2
Алвеш
21
Соареш
13
Перейра
17
Мариу
16
Саншеш
23
Силва
17
Нани
7
Роналду
3-3-2-2
1
Хеннесси
5
Честер
6
Уилльямс
19
Коллинс
2
Гантер
16
Ледли
3
Тэйлор
7
Аллен
8
Кинг
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
23
Силва
8
Моутинью
8
Моутинью
23
Силва
16
Саншеш
15
Гомеш
15
Гомеш
16
Саншеш
17
Нани
20
Куарежма
20
Куарежма
17
Нани
19
Коллинс
18
Уильямс
18
Уильямс
19
Коллинс
16
Ледли
18
Воукс
18
Воукс
16
Ледли
9
Робсон-Кану
23
Чёрч
23
Чёрч
9
Робсон-Кану
Остались в запасе
Португалия
Уэльс
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
9
Эдер
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
11
Виейринья
ЦЗ
9
Эдер
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Португалия - Уэльс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Помощники судьи:
Матиас Класениус
Даниэль Вернмарк (Швеция)
Резервный судья:
Шимон Марчиняк (Польша)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
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